ميلان والصقور يفتتحان مونديال عسير

أبها ـ حسن ذيبان | Sunday, 06 August 2017 - 00:00 am

ينطلق مونديال أمانة عسير لفرق الأحياء اليوم الأحد بمباراتين ستجمع الأولى فريق ميلان الخميس والصقور فيما يلتقي في الثانية الزهراء وهلال الجنوب.

من جانب آخر، زار معتق جرمان مدير مكتب هيئة الرياضة في عسير، ملعب أمانة المنطقة الواقع على طريق آل يوسف في المشهد والذي سيشهد مونديال أمانة عسير لفرق الأحياء.

واطلع آل جرمان على الصيانة الكبيرة والتحسين والتجميل للملعب وأبدى إعجابه الشديد بما شاهده وقال: إن هذا الملعب يعد إضافة جميلة للرياضة والرياضيين في عسير.