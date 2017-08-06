30 طالبة في صيفي الدمام

| Sunday, 06 August 2017 - 00:00 am

الدمام ـ واس



انطلق أمس الأول برنامج موهبة الإثرائي الصيفي للعام الحالي 2017 في مستشفى الملك فهــد التخصصي في الدمام، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالــه للموهبة والإبداع، بمشاركة 30 طالبــة موهوبـــة من المرحلتين المتوسطة والثانوية للسنة الثالثة على التوالي.

واسـتهل البرنامج بكلمة للدكتور يزيد العوهلي المدير التنفيذي في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام قال فيها: " موهبة ترمي إلى خدمة المجتمع وتحقيق تطلعات الشباب الواعد في معايشته عن كثب لبيئة علمية محفزة على الإنتاج والإبداع.