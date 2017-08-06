“الماسة الميدان” يفوز بجائزة أم القرى

الطائف ـ واس | Sunday, 06 August 2017 - 00:00 am

أقام نادي الفروســية عصر أمس حفل سباقه العاشر على كأس جامعة أم القرى ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف للموسم الحالي 1438 هــ وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية في الحوية، وتكون السباق من سبعة أشواط.

وجاءت نتائج الشوط السادس على كأس جامعة أم القرى، لجميع الدرجات (فرس مستورد 3 أعوام فأكثر)، ومسافته 1650 متراً ومقدار جازته 120 ألف ريال، إذ حصل على المركز الأول الماسة الميدان للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والمركز الثاني ووتر كوين للأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز والمركز الثالث أمازيق سبيد لأسطبل الشاكرين والمركز الرابع رد فالورل أسطبل الغريبان والمركز الخامس صايد هيل لسلمان فيحان المنديل.

وفي نهاية الشوط سلم الدكتور عبدالمجيد الغامدي وكيل جامعة أم القرى للفروع الكأس لمدرب الجواد الفائز.