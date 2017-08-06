نواف بن محمد يشارك في الاجتماعات الدولية لألعاب القوى

لندن ـ الرياضية | Sunday, 06 August 2017 - 00:00 am

شارك اﻷمير نواف بن محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لألعاب القوى في عدة اجتماعات أقيمت في لندن سبقت بطولة العالم لألعاب القوى السادسة عشرة التي انطلقت أمس الأول الجمعة.

وتأتي في مقدمتها اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد الدولي ﻷلعاب القوى بالإضافة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للدول الأعضاء في اتحاد أم الألعاب الدولي والجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي والاجتماع المشترك بين مجلس إدارة الاتحاد الدولي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الدولية.

من جهته، أكد الأمير نواف بن محمد إيجابيات هذه الاجتماعات التي أقيمت على مدى الأيام الماضية وقدرة أسرة ألعاب القوى الدولية على التناغم والتفاهم على كل ما من شأنه الحفاظ على حقوق ومكتسبات الجميع وتعزيز اللعبة وتفعيل دور منتسبيها العالمي من خلال ضوابط وأساسيات عمل مشترك وبناء بين كل الاتحادات القارية والاتحاد الدولي للعبة.