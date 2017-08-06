الشمالي وشاهينية وهملول أبطالا للهجن

الطائف ـ واس | Sunday, 06 August 2017 - 00:00 am

تواصلت أمس فعاليات سباق الهجن الصيفي في محافظة الطائف في نسخته الـ 27 والذي ينظمه المهرجان الوطني للتراث والثقافة، وذلك على ميدان الأمير سعود بن محمد بن سعود في العرفاء.

وفي الشوط الأول لهجن "ثنيان" ومسافته 7 كيلو مترات جاءت نتائجه على النحو التالي الأول الشمالي لسعود سعد القرشي وحاز على المركز الثاني الحزم للأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وحقق المركز الثالث شاهين لبشري حماد محمد حماد.

أما الشوط الثاني لهجن "بكار ثنوات" ومسافته 7 كيلو مترات جاءت نتائجه على النحو التالي: الأول شاهينية لمهدي سليمان ذعار العتيبي والثاني سلاطين لغازي عبدالرحمن العطوي ونال المركز الثالث شاهينية لمهدي ذعار العتيبي.

وجاء الشوط الثالث والأخير لهجن "ثنيان" ومسافته 7 كيلو مترات، إذ حصل على المركز الأول هملول لحسن فضل الكريم أحمد حسن وحل في المركز الثاني الدكتور لعبدالله سعد الدوسري وجاء في المركز الثالث شاهين لناصر حمد المري.