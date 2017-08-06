بيبيتا تنال فضية جمال الخيل

شانتيه ـ واس | Sunday, 06 August 2017 - 00:00 am

اختتمت أمس منافسات الدورة الثالثة لبطولة كأس العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة التي نظمتها منظمة الجواد العربي بمدينة شانتيه الفرنسية لمدة يومين.

وأسفرت النتائج عن فوز الفرس "بنت هازي الخالدية" من مربط الأوراسية في البحرين بالميدالية الذهبية في فئة "الأفراس"، ونالت الفضية الفرس "بيبيتا" من مربط فالي في السعودية، ونالت البرونزية الفرس "أيه كيه أس شاكيرا" من الخيالة السلطانية في سلطنة عمان.

وفي فئة الأمهار عمر سنة جاءت الميدالية الذهبية من نصيب "أتش آل الغندور" من مربط هنايا، ونال الفضية المهر "ياس بي أتش أم" من مربط علي غانم المزروعي بالإمارات، ونال البرونزية المهر "مدغشقر جيه" من مربط الأصول في السعودية.