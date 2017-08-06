معافا يبحث خطوات تطوير التنس

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 06 August 2017 - 00:00 am

يشارك توفيق معافا رئيس الاتحاد السعودي للتنس وخالد السعد نائب الرئيس في المؤتمر الدولي للتنس الذي تتم فيه مناقشة عدد من المواضيع المهمة لمستقبل التنس السعودي، إذ يعد تطوير برنامج اللاعبين الشباب لدى الاتحاد الدولي من أهم أولويات الاتحاد في هذه المرحلة الانتقالية القادمة، بالإضافة إلى دعمهم الكبير لأهداف الاتحاد نحو توسيع قاعدة الممارسين وزيادة لاعبين النخبة ومشاركات المنتخبات السعودية.

وعرض الاتحاد الدولي النظام الجديد لبطولات المستقبل future وأيضاً بطولات الاتحاد الدولي للناشئين ITF والتطورات الجديدة في بطولات الفرق والفردي والزوجي بالإضافة إلى البرامج التطويرية الواعدة.

من جهته، رحب ديفيد هاجرتي رئيس الاتحاد الدولي بالتعاون مع جميع الاتحادات المحلية والإقليمية في سبيل تطوير وتحسن أداء الاتحادات الأهلية بما يتناسب مع قدرات ومصادر كل اتحاد.

واطلع رئيس الاتحاد السعودي للتنس المسؤولين على جهود المملكة العربية السعودية نحو استضافة بطولات الناشئين ITF في السعودية، وتمت مناقشة الاستضافة مع الاتحاد الدولي وإمكانية إقامتها في أكثر من مدينة مع الشخصيات المسؤولة لدى الاتحاد الدولي.