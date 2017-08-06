أخضر الإسكواش يواصل معسكر القاهرة

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 06 August 2017 - 00:00 am

يواصل المنتخــب الســعودي للإسكواش معسكره الجاري في العاصمة المصرية استعداداً للبطولة العربية الدولية للشباب والناشئين في نسختها الثالثة التي ستقام في القاهرة وتنطلق منافساتها خلال الفترة من 21ـ28 من شهر أغسطس المقبل.

ويشتمل معسكر الأخضر الإعدادي على تدريبات صباحية ومسائية إضافة إلى خوضه عدداً من المباريات الودية مع لاعبي الأندية المصرية.

من جهة ثانية، كرم النادي الأهلي المصري ممثلاً في المدير الفني ناصر زهران اتحاد الإسكواش إذ سلم درعاً تذكارية لسامر الخطيف عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وذلك على هامش المواجهة الودية التي جمعت لاعبي المنتخب السعودي والنادي الأهلي المصري.