ناشئو التايكوندو يحققون 5 ميداليات
الرياض ـ واس | Sunday, 06 August 2017 - 00:00 am
حقق المنتخب السعودي للتايكوندو للناشـــئين 5 ميداليــات "3 ذهب وبرونزيتين" في اليوم الأول لمنافسات البطولة الدولية بالأردن.
وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق لؤي غانم "ذهبية وزن 33 كجم"، ورياض حمــدي "ذهبية وزن 41 كجم"، ومحمد الســويق "ذهبية وزن فوق 65 كجم"، فيما حقق أسامة الصباغ برونزية وزن 57 كجم، وعبدالرحمن القرني برونزية وزن 53 كجم.
وأشــاد المدربان الوطنيان فهد الدويسان ومحمد القحطاني بعطاء لاعبي السعودية في هذه المشاركة التي تأتي ضمن خطة الجهاز الفني لإعداد الفريق لبطولة العالم للناشئين نهاية شهر أغسطس الجاري في مدينة شرم الشيخ المصرية.