احتفى نـادي المسؤولية الاجتماعية بالظهران أمس الأول، باختتام برنامج صناعة الموهبة في عدد من المجالات منها الإلقــاء والخطابــة، وكتابة النصوص والإنشاد، والاسـتعراض المســـرحي، والعروض الفلكلورية، واللياقة البدنية.وأوضحــ