عادل عزت : بطولة تبوك الدولية وجدت لتبقى

الرياض - الرياضية | Sunday, 06 August 2017 - 16:58 pm

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت أن بطولة تبوك الدولية وجدت لتبقى، وأن الملامح الأولية للنسختين الأولى والثانية تنبئ بمشروع رياضي تنافسي أخوي سيكون له أثره الكبير على كرة القدم السعودية.



وأشاد رئيس مجلس الإدارة بالجهود التي يقدمها الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك من دعم للرياضة بشكل عام، ولكرة القدم بشكل خاص من خلال إقامة هذه البطولة، كونه قيادي رياضي مخضرم، وصاحب بصمة مميزة في تاريخ كرة القدم السعودية، مشيدًا بالمستوى التنظيمي الرفيع للبطولة والذي انعكس على الآداء الفني للبطولة.



والتقى عزت امير تبوك بمكتبه صباح اليوم الأحد، معربًا عن سعادته بالاستماع لنصائح هرم رياضي كبير، شهدت معه كرة القدم السعودية تطورًا لافتًا على كافة المستويات.



وجدد رئيس الاتحاد السعودي ثقته في قدرة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على تجاوز المباراتين المتبقيتن له في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018م، من خلال استشعار لاعبي المنتخب للمسؤولية الملقاة على عاتقهم بإعادة البسمة لجماهير الكرة السعودية والتأهل لكأس العالم، بعد غياب دام لأكثر من 12 عامًا.



ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى حديث الأمير وتذكيره بالماضي القريب للكرة السعودية، الذي فرض من خلاله منتخبنا الوطني نفسه منافسًا قويًا أمام أقوى المنتخبات، في مختلف البطولات.