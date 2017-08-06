اتحاد القدم يدعم الاتفاق قبل نهائي دورة تبوك

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 06 August 2017 - 18:50 pm

عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت وعضو مجلس الإدارة نزيه النصر اجتماعا مصغراً مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قبل المواجهة المرتقبة أمام الصفاقسي التونسي في نهائي دورة تبوك .





ويواجه الاتفاق الصفاقسي التونسي في الثامنة من مساء اليوم في ختام دورة تبوك الدولية لكرة القدم 2017 .



وتأهل الاتفاق للمباراة النهائية بعد تصدره مجموعته بالفوز على الاسماعيلي المصري بهدفين دون مقابل وعلى الاتحاد بثلاثية نظيفة .