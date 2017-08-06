أمير تبوك يلتقي بالمدعوين لحضور الدورة الدولية

الرياض- الرياضية | Sunday, 06 August 2017 - 17:30 pm

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الامارة اليوم، المدعوين لحضور دورة تبوك الدولية لكرة القدم من الاعلاميين واللاعبين السابقين في المنتخب.



ورحب الأمير بهم وشكرهم على حضور الدورة، مؤكداً أن الدورة كانت فرصة للفرق التي شاركت فيها سواء السعودية أو المصرية والتونسية والوقوف على استعداداتها للاستحقاقات القادمة، منوها بما قدمه النادي الوطني من مستويات كبيرة خلال لقاءاته وبارك سموه لنادي الاتفاق والنادي الصفاقسي وصولهما إلى المباراة النهائية.



وأعرب الجميع عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال ودعوتهم لحضور الدورة، مشيدين بالنجاح الكبير الذي تحقق للدورة، التي جاءت بفضل دعم واهتمام سمو أمير المنطقة.