تونس تجهز أخضر الناشئين للتصفيات الآسيوية

الرياض - الرياضية | Sunday, 06 August 2017 - 20:46 pm

وصلت بعثة المنتخب السعودي لدرجة الناشئين لكرة القدم اليوم الأحد إلى تونس لإقامة معسكر إعدادي يمتد حتى التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن مراحل الإعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2018، والتي سيستضيف الأخضر فيها مجموعته بالرياض منتصف سبتمبر المقبل.



وأجرى لاعبو الأخضر فور وصول البعثة إلى مقر إقامتهم بمدينة عين دراهم التونسية مرانًا خفيفًا تحت اشراف مدرب الأخضر محمد العبدلي.



وكان مدرب الأخضر محمد العبدلي قد استدعى (26) لاعبًا للانضمام للمعسكر، وهم:



سطام الروقي، بندر وحيشي، ريان العرفج، عبدالله آل مفرح، ناصر هدهود، ومحمد برناوي (نادي الهلال)، نضال عطيف، سلطان السريحي، محمد عريجه، أحمد النخلي، وعبدالعزيز آل زنان (نادي الأهلي)، عبدالله البيشي، طاهر وادي، مهدي البيشي، وحمود الدوسري (نادي القادسية)، عوض الناشري، باسم صديق، وحسن الأسمري (نادي الاتحاد)، خالد الحقوي، مشاري المشهري، وخالد كعبي (نادي النصر)، عبدالمحسن الدوسري، وجابر قرادي (نادي الاتفاق)، محمد العبسي، وسعد يوسف (نادي الشباب)، وحسن العلي (نادي القارة).



ومن المقرر أن يخوض الأخضر خلال معسكره الإعدادي بتونس عددًا من المباريات التجريبية للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، حيث سيلتقي الأخضر وديًا بمنتخبات، تونس، ليبيا، وموريتانيا خلال فترة المعسكر.