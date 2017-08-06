النصر والشباب.. تعادل سلبي قبل انطلاقة الدوري

| Sunday, 06 August 2017 - 22:16 pm

تعادل فريقا النصر والشباب ودياً مساء اليوم الأحد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر استعداداً لخوض الفريقين منافسات دوري المحترفين السعودي الذي سينطلق يوم الخميس المقبل على مدى ثلاث أيام، وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين سلبياً دون أهداف، وشهد اللقاء الودي حضور جماهيري كبير من قِبل أنصار الفريقين.



ودخل سامي الجابر مدرب الشباب بتشكيلة مكونه من:

‏‏فاروق بن مصطفى في حراسة المرمى- عبدالله الأسطا – جمال بالعمري – محمد سالم – صالح القميزي – احمد عطيف – محمد القرني – عبدالوهاب جعفر – عبدالمجيد الصليهم – خالد كعبي – محمد بن يطو.



فيما دخل البرازيلي جوميز مدرب نادي النصر بقائمة مكونه من:

وليد عبدالله في حراسة المرمى – خالد الغامدي – عمر هوساوي – برونو – احمد عكاش – عبدالعزيز الجبرين – سامي النجعي – يحيى الشهري – ليوناردو – ويليام – محمد السهلاوي.