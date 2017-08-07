تجاهل علاج لاعب الفيصلي أشعل الخلاف

عبدالغني عوض | Monday, 07 August 2017 - 00:00 am

دفع الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين ثمن تجاهله علاج إبراهيم دلدوم لاعب الفيصلي غالياً عندما انهال عليه لاعبو الفيصلي وجماهيره بالضرب عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة النهــائية التي جمعت بين الترجي التونسي والفيصلي الأردني في نهائي البطولة العربية والتي انتهت بفوز الترجي 3ـ2 ليتوج باللقب.

واندلعت الشــــرارة في الدقيقة 98 من الشوط الإضافي الأول عندما تلقى إبراهيم دلدوم لاعب الفيصلي لكمة قوية من غيلان الشعلاني لاعب الترجي طرحته أرضاً إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب وسط اعتراض لاعبي الفيصــــلي الأردني، وبعض إداريي الفريق، على نور الدين الذي رفض نزول طبيب الفريق لإسعاف لاعب الفيصلي وأشار باستمرار اللعب ليتمكن الترجي من تسجيل الهدف الثالث عن طريق شمس الزوادي وسط مطالبة لاعبي الفيصلي بإلغاء الهدف نتيجة تسلل صاحب الهدف.

وزادت الأوضاع حدة عندما ألقت الجماهير الأردنية الزجاجات الفارغة على لاعبي الترجي وحكم المباراة إلى أن اخترق أحد المشجعين الأردنيين أرض الملعب في الوقت نفسه الذي أطلق فيه إبراهيم نور الدين صافرة النهاية وهو بجوار خط الوسط ليصل المشجع الأردني إلى الحكم ويوسعه ضرباً وسط حراسة رجال الأمن بالملعب ، وطالبت الجماهير الأردنية من مسؤولي الفريق بتقديم احتجاج رسمي للاتحاد لمعاقبة الحكم المصري وعدم إسناد أية مباريات له للفريق في أية بطولات مستقبلاً.