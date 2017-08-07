المؤدب في غرف اللاعبين

عبدالغني عوض | Monday, 07 August 2017 - 00:00 am

حرص حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي على النزول إلى غرفة خلع الملابس لفريقه قبل بدء المباراة بوقت طويل لمؤازرته ودفع اللاعبين نفسياً ومعنوياً قبل مواجهة الفيصلي في المباراة النهائية التي استضافها ملعب الإسكندرية في نهائي البطولة العربية أمس.

من جهة أخرى اكتظت المقصورة الرئيسية بعدد غفير من رجال وسيدات الجالية الأردنية الذين توافدوا منذ الصباح الباكر من القاهرة مما تسبب في إعاقة عمل اللجنة المنظمة للبطولة التي حاولت بشتى الطرق توفير الأماكن المحددة للبعثة الدبلوماسية التونسية التي لم تشهد إقبالاً لافتاً في المقصورة الرئيسية التي تحولت إلى شبه مدرج خاص بالفريق الفيصلي.