القنصل ونائب السفير بين الإعلاميين

عبدالغني عوض | Monday, 07 August 2017 - 00:00 am

تعرض عاهل سويدان نائب السفير الأردني ومحمد جميل القنصل الأردني في القاهرة إلى موقف محرج عندما دخلا بطريق الخطأ إلى البوابة رقم 2 لملعب الإسكندرية لحضور المباراة النهائية للبطولة العربية أمس بين الفيصلي والترجي التونسي ليجدا نفسيهما وسط الجماهير الأردنية التي طالبت رجال الأمن بإدخال نائب السفير والقنصل الأردني المقصورة الرئيسية مع الوفد الأردني الذي تقدمه السفير الأردني علي العايد.

وزادت الأزمة حدة عندما أصر القنصل الأردني على تخطي حاجز مدرجات الدرجة الأولى واقتحام مقصورة الإعلاميين، حتى تدخل اللواء خالد شلبي مدير أمن الإسكندرية وحل الأزمة وتم فتح البوابة الخاصة بالمقصورة الرئيسية وحجز مقعد لكل من نائب السفير والقنصل الأردني.