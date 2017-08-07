الترجي يخطف أغلى ألقاب العرب

عبدالغني عوض | Monday, 07 August 2017 - 00:00 am

أضاف فـــريق الترجي التونسي لقباً جديـــداً إلى خزينتـــه المليئة بالألقاب والبطـولات، وذلك عقب تتويجه بالبطـــولة العربية للأندية لكرة القـدم المقــامة في مصر، بعدما تغلــب 3ـ2 على الفيصلي الأردني بعد التمديد في المباراة النهائية للمسابقة أمس الأحد على ملعب الإسكندرية.

واتسمت المباراة بالهدوء خلال الشـــــــوط الأول، الذي ندرت خلاله الفرص التهديفية، لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، ارتدى سعد بقيـــر ثوب الإجادة، بعدما أحرز هدفين للترجي في الدقيقتين 47 و54، غير أن الفيصلي رفـض الاستـسلام للخسارة ليحرز نجمـاه أكرم الزوي وخليل بن عـطـيـة هدفين للفريق الأردني في الدقيقتين 71 و88، وينتهي الوقت الأصلي بالتعـــــادل 2ـ2 ويحتكم الفريقان لوقت إضافي مدته نصف ساعة مقـسمـة بالــتـساوي على شوطين.

وفي الوقت الإضــــافي، حسم الترجي المباراة لصالحه بعدما سجل شمس الدين الذوادي الهدف الثالث للفريق التونسي في الدقيقة 101.

وضرب التــــرجي بهـذا الانتصار أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ عاد الفريق الملقب بـ (شيــــخ الأندية التونسية) لمنصات التتويج العربية مجدداً، عقب حصوله على اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، مكرراً الإنجاز الذي حققه عامي 1993 و2009.

كما تلـــــقى الترجي بهذا الانتصار قــوة دفع ضخمة، واطمــــأن بشكل كبير على جاهزية لاعبيه قبل استئناف مسيرته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي يحلم باستعادتها إلى خزائنه بعد غياب دام ستة أعوام، إذ تنتظره مواجهة من العيار الثقيل مع الأهلي المصـري في دور الثمــانية للبطولة الشهر المقبل.

وحقق الترجي فائــدة مادية جيدة للغاية جراء فوزه باللقب، إذ ستنتعش خزينتـــــه بـ2.5 مليون دولار، قيمة جائزة الفائز بالمركز الأول.

في المقابل، تحطمت آمال الفيصلي (الحصان الأسود للبطــــولة) في الحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخه، ليخفق في انتزاع اللقب خلال النهائي الثاني، الذي يخوضه طوال مسيرته في البطولة، بعدما سبق له اللعب في المباراة النهائية بنسخة البطولة عام 2007.