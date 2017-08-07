دياز يرسم مخطط الهلال للدوري

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Monday, 07 August 2017 - 00:00 am

بدأ الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال وضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفيحاء الخميس المقبل في الجولة الأولى للدوري السعودي للمحترفين، وذلك في تدريبات الفريق التي استؤنفت أمس بعد الراحة التي منحت للاعبين عقب المباراة الودية أمام المجزل (5ـ1).



تحفيز اللاعبين

وحث الأرجنتيني دياز لاعبي فريقه قبل انطلاقة التدريبات على التركيز بالشكل المطلوب خلال هذه المرحلة حتى يحقق الفريق أهدافه في المنافسات المقبلة والتي رسمت من قبل الإدارة، مطالبا إياهم ببذل المزيد من المجهودات فيما تبقى من أيام قبل الدخول في معترك منافسات الدوري.



تمريرات وتسديد

وفرض المدرب الأرجنتيني تدريبات عضلية على اللاعبين، قبل أن يقسمهم إلى مجموعات لأداء تمارين تركزت على التمريرات الدقيقة والجمل الفنية من خلال تناقل الكرات بين اللاعبين بتكتيك رسمه المدرب، وجاءت التسديدات والكرات العرضية كجزء من المران.



تأهيل بدني

وواصل محمد كنو لاعب خط وسط الفريق برنامجه التأهيلي برفقة المعد البدني على أن يتحدد مدى إمكانية دخوله المران الجماعي خلال اليومين المقبلين، بينماخضع متعب المفرج الصاعد من الفريق الأولمبي للتأهيل البدني، في وقت أجرى عبدالله المعيوف، علي الحبسي، محمد الواكد، مروان الحيدري حراس المرمى تدريبات خاصة برفقة الروماني دان مدرب الحراس.