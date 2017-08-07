الجبال يجهز الخماسي في مناورة

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Monday, 07 August 2017 - 00:00 am

ركز التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح خلال التدريبات الاعتيادية التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب النادي في المبرز على النهج الفني الذي سيلعب به أمام التعاون الخميس المقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء في افتتاح مواجهات الدوري السعودي للمحترفين.

وعمد المدرب التونسي إلى تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وأخضعهم إلى تدريبات تكتيكية، قبل أن يجري مناورة بينهم من أجل تحقيق نسبة عالية من الانسجام.

ووضح خلال المناورة تركيز الجبال على الخماسي الأجنبي، وهم الثنائي التونسي محمد اليعقوبي وعبدالقادر الوسلاتي والثنائي البرازيلي ساندرو وبيدرو والزامبي ساكالا في إشارة منه إلى رغبته في تجهيزهم والاعتماد على جهودهم في أولى مباريات الدوري.