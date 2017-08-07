جوميز يعتمد اللمسة الواحدة.. والثلاثي يتألق

بريدة ـ الرياضية | Monday, 07 August 2017 - 00:00 am

كثّف البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي التعاون ‏مساء أمس الأحد تدريبات فريقه لمواجهة الفتح الخميس المقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء في افتتاح منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأت الحصة التدريبية بعمليات الإحماء والإطالة، والجري حول الملعب، بعدها أوعز المدرب البرتغالي للاعبين بتطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية التي اشتملت على اللمسة الواحدة واللعب في مساحات ضيقة قبل أن يختتم التمارين بمناورة كروية بين اللاعبين.

في حين خضع الثلاثي عصام الحضري، سلطان الغامدي ومعتز البقعاوي حراس مرمى الفريق إلى تمارين خاصة برفقة البرتغالي جورج مدرب الحراس،وشهدت تدريباتهم تألقا كبيرا وتنافسا محموما بينهم من أجل اقتحام التشكيلة الأساسية للفريق.