رازوفيتش يتوعد النصر

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Monday, 07 August 2017 - 00:00 am

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيصلي تدريباته الاعتيادية مساء اليوم الإثنين بعد الراحة التي منحها الصربي فوك رازوفيتش للاعبين أمس الأول قبل الدخول في الاستعدادات الختامية لمواجهة النصر السبت المقبل على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

من جهته، أكد الصربي رازوفيتش مدرب الفريق جاهزية فريقه الفنية والبدنية للقاء النصر، مبينا أن فريقه وصل إلى جاهزية تامة من خلال خوض عدد من التجارب الودية خلال المعسكر الخارجي وفترة التحضيرات على ملعب النادي.

وأوضح: "المباراة صعبة، ولكن ثقتي كبيرة في لاعبي فريقي لما يملكونه من عزيمة وإصرار كبيرين"

في المقابل، أبدى محمد المطيري إداري الفريق رضاه التام عن مراحل الإعداد، معتبرا أن نجاح المعسكر الخارجي يدل على أن الفريق يسير في الطريق الصحيح، مشيدا بالصفقات الجديدة، ووصفها بأنها إضافة كبيرة للفريق، مثمنا جهود الإدارة التي نجحت في اعتماد تسجيل اللاعبين الجدد كأول ناد في الدوري ينهي متطلبات التسجيل.