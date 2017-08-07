الفيحاء والرائد يتعادلان في البروفة الأخيرة

المجمعة ـ محمد السناني | Monday, 07 August 2017 - 00:00 am

فرض الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيحاء التعادل على نظيره الرائد بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب نادي الزلفـــي في الزلفي ضمن اســـــتعداداتهما للدوري السعودي للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تقدم الرائد بهدف السبق عن طريق المهاجم الفرنسي إسماعيل بانجورا، وأدرك التعادل للفيحاء لاعبه طلال مجرشي.

وبدأ الروماني كونستانتين جالكا مدرب الفيحاء اللقاء بتشكيلة مكونة من: مسلم آل فريج في حراسة المرمى، أدملسون باروس، عبد الله كنو، محمد البقعاوي، إيميلو إيزاجوير، عبد الرحمن البركة، إلكساندروس تزيوليس، عبد المجيد الرويلي، عبد الكريم القحطاني، دانيلو إسبريلا، روني فرنانديز.

ولعب في الشوط الثاني بتشكيلة ضمت: عبد الرحمن دغريري، سامي الخيبري، معتز تمبتكي، عبد العزيز مجرشي، أحمد بامسعود، حسن جعفري، ضيف الله القرني، توفيق بوحيمد، طلال مجرشي، عبد الله المطيري، عبد الله آل سالم.

وحضر اللقاء سعود الشلهوب رئيس النادي المشرف العام على الفريق، ونائبه المهندس عبد الله اليوسف وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وجماهير الفريقين.