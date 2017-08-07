الجولة الأولى تخلو من الحكام الأجانب

الرياض - الرياضية | Monday, 07 August 2017 - 16:21 pm

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الإثنين، قائمة أسماء حكام الجولة الأولى لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم لموسم 2017/2018، والتي خلت من تكليف أي طاقم تحكيم أجنبي.



وجاء تكليف الحكام على النحو التالي:



يقود مواجهة الفتح والتعاون الدولي سلطان الحربي، يعاونه محمد العبكري وماجد الناصر، وحكم رابع محمد إسماعيل.



فيما كلف الدولي تركي الخضير لمواجهة بطل الدوري الهلال والصاعد حديثاً الفيحاء، يعاونه خلف الزيد وأحمد فهمي، وعبدالرحمن الشهري حكم رابع.



كما تم تكليف الدولي شكري الحنفوش لمواجهة القادسية والرائد، يعاونه عبدالرحيم الشمري وعيسى خيبري، وحكم رابع عبدالله النحيت.



فيما يضبط الدولي خالد الطريس لقاء الاتفاق والأهلي، يعاونه ياسر السلطان وفيصل القحطاني، وفيصل البلوي حكم رابع.



ويقود مواجهة الاتحاد والباطن الدولي فهد المرداسي، يعاونه بدر الشمراني وعبدالعزيز الأسمري، وحسين أبو شاهين حكم رابع.



كما تم تكليف الدولي محمد الهويش لمواجهة الشباب ونظيره الباطن، يعاونه هشام الرفاعي ومحمد الشهري، وحكم رابع سامي الجريس.



ويضبط مواجهة الفيصلي والنصر كل من الدولي عبدالرحمن السلطان حكم ساحة، يعاونه فهد العمري وإبراهيم الدخيل، ومحمد القرني حكم رابع.