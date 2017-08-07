ملابسات صفقة العويس تسقط رئيس الشباب

الرياض - الرياضية | Monday, 07 August 2017 - 18:29 pm

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، قراراً بإيقاف عبدالله القريني رئيس نادي الشباب لمدة عام واحد وتغريمه 300 ألف ريال، وذلك بعد سلسلة من بيانات أطلقها رئيس النادي العاصمي، تجاه اتحاد القدم ولجنة الانضباط والجمعية العمومية، والتي أتت بعد انتقال حارس الشباب محمد العويس إلى النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وجاء نص بيان لجنة الانضباط السعودية كالتالي: قيام عبدلله بن عامر القريني رئيس مجلس إدارة نادي الشباب بالتجريح والإساءة والاتهام عبر وسائل الإعلام ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنسوبيه.



أولاً: ثبوت مخالفة المدعى عليه/ عبدلله بن عامر القريني رئيس مجلس إدارة نادي الشباب للفقرة الثانية من المادة الثالثة والخمسين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه:

1. إيقافه لمدة عام عن الممارسة والمشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة المائة وستة وعشرين من لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.