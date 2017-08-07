هيئة الرياضة تؤكد جاهزية ملاعبها للموسم الجديد

الرياض - الرياضية | Monday, 07 August 2017 - 18:50 pm

التقى صاحب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ظهر اليوم الاثنين مدراء الملاعب الرياضية، وذلك في مكتبه بمقر الهيئة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.



واطلع الأمير خلال اللقاء على جاهزية الملاعب والصالات الرياضية لمنافسات الموسم الرياضي الجديد في مختلف الألعاب.



وحث نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة الجميع على بذل المزيد من الجهود لتهيئة وتجهيز جميع المنشآت والمرافق الرياضية التابعة للهيئة للموسم الرياضي الجديد، مشدداً على أهمية تقديم أفضل الخدمات في كافة المسابقات والفعاليات التي ستقام على ملاعب وصالات الهيئة العامة للرياضة، متمنياً للجميع مزيدا من التوفيق.



حضر اللقاء، وكيل الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية والاستثمار سعد اللذيذ ومدير عام التشغيل والفعاليات بالهيئة المهندس عبدالرحمن القضيب.