نيس الفرنسي يضم الهولندي شنايدر

رويترز - باريس | Monday, 07 August 2017 - 15:26 pm

أعلن نادي نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الإثنين، التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي ويسلي سنايدر من غلطة سراي التركي لمدة عام واحد.



وأضاف نيس في بيان أن اللاعب البالغ عمره 33 عاماً سيخوض أول تدريب له مع الفريق في وقت لاحق اليوم.



وبات سنايدر، الذي سجل 31 هدفاً في 131 مباراة مع منتخب هولندا، وسبق له اللعب لأياكس أمستردام وريال مدريد وأنتر ميلان، أحدث اللاعبين المميزين المنضمين للدوري الفرنسي بعد البرازيلي نيمار المنضم إلى باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي.



وخسر نيس، الذي أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز الثالث، وتأهل إلى تصفيات دوري أبطال أوروبا بعد تجاوز أياكس، مباراته الأولى بالدوري المحلي 1- 0 أمام سانت ايتيين يوم السبت الماضي.