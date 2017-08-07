اتحاد القدم المصري يطالب بمعاقبة الفيصلي الأردني

رويترز - الرياضية | Monday, 07 August 2017 - 19:17 pm

طالب عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام المصرية اليوم الإثنين الاتحاد العربي لكرة القدم بالتدخل وإيقاف كل المشاركين في الاعتداء على الحكم المصري إبراهيم نور الدين الذي أدار مباراة الترجي التونسي والفيصلي الأردني في نهائي البطولة العربية للأندية في مصر أمس الأحد.





وتوج الترجي باللقب بفوزه 3-2 بعد وقت إضافي حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.





وفي الدقيقة 11 من الشوط الإضافي الأول هز شمس الدين الذوادي الشباك برأسية مثيرة للجدل أعترض عليه لاعبو الفيصلي وجهازه الفني والإداري بشدة بداعي التسلل.





وسبق الهدف مباشرة سقوط إبراهيم دلدوم لاعب الفيصلي على الأرض بعد التحام مع أحد لاعبي الترجي في واقعة اعترض عليها الفريق الأردني أيضاً.





وتسببت هذه الأحداث في توقف المباراة نحو خمس دقائق حيث نزل رجال الأمن لحماية الحكم المصري إبراهيم نور الدين.





واشتعلت المدرجات بعد المباراة وحطم مشجعون مقاعد ملعب الإسكندرية بينما أظهرت لقطات تلفزيونية تعرض نور الدين لاعتداء آخر أثناء مغادرته أرض الملعب.





وقال عبد الفتاح في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين: "ما حدث مشهد غير أخلاقي وبالتأكيد هناك عقوبات قاسية تنتظر الفيصلي".





وأضاف: "المستوى التحكيمي في النهائي كان الأفضل خلال البطولة والحكم تحمل فوق طاقته والخطأ حدث من المساعد".





وأخلت الشرطة في مدينة الإسكندرية اليوم الإثنين سبيل 38 مشجعاً أردنياً احتجزوا بسبب أحداث الشغب خلال المباراة.





وتابع عبد الفتاح: "أطالب المسؤولين في الأردن وفي الاتحاد العربي بشطب كل من شارك في الاعتداء على الحكم،

"كان من الممكن أن ينهي الحكم المباراة ولكن كان هذا سيفسد البطولة لذا كان تصرفه سليماً بضبط النفس حتى النهاية".