هيئة الرياضة تؤكد جاهزية ملاعبها للموسم الجديد

الرياض- الرياضية | Monday, 07 August 2017 - 21:03 pm

أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم الإثنين جاهزية جميع ملاعبها الرياضية في مناطق المملكة، باستثناء ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة بسبب أعمال الصيانة، والتي شارفت على الانتهاء.



والتقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ظهر اليوم مدراء الملاعب الرياضية، وذلك في مكتبه بمقر الهيئة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.



واطلع الأمير خلال اللقاء على جاهزية الملاعب والصالات الرياضية لمنافسات الموسم الرياضي الجديد في مختلف الألعاب.



وحث نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة الجميع على بذل المزيد من الجهود لتهيئة وتجهيز جميع المنشآت والمرافق الرياضية التابعة للهيئة للموسم الرياضي الجديد، مشدداً على أهمية تقديم أفضل الخدمات في كافة المسابقات والفعاليات التي ستقام على ملاعب وصالات الهيئة العامة للرياضة، متمنياً للجميع مزيدا من التوفيق.



وحضر اللقاء سعد اللذيذ وكيل الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية والاستثمار، والمهندس عبدالرحمن القضيب مدير عام التشغيل والفعاليات بالهيئة.