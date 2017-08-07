استقبال جماهيري كبير لبطل دورة تبوك

الرياض - الرياضية | Monday, 07 August 2017 - 21:27 pm

وصلت بعثة الاتفاق بطل دورة تبوك الدولية الثانية بعد فوزه على الصفاقسي التونسي في نهائي البطولة 1-0 إلى الدمام، حيث شهد وصول الفريق استقبالاً حافلاً من جماهير النادي.



ويبدأ فريق الاتفاق غداً الثلاثاء، تحضيراته الفنية لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل، في افتتاح مبارياته في دوري جميل للمحترفين، بعد أن منح الصربي ميودراغ يسيتش مدرب الفريق اللاعبين اليوم الإثنين إجازة.

من جهة ثانية، أظهرت الأشعة التي أجراها لاعب المحور يحيى عتين حاجته إلى الراحة لأسبوعين، حيث لا زال يتشافى من إصابته بتمزق في عضلة الساق الخلفية، في الوقت الذي ينتظر ظهور نتائج الفحوصات التي أجراها الظهير الأيمن عمر السنين على موضع إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة الفريق الماضية أمام الاتحاد في دورة تبوك.