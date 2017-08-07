بيان اتحاد الكرة الأردني: أحداث نهائي البطولة العربية مرفوضة مهما كانت الأسباب

عمان - الرياضية | Monday, 07 August 2017 - 22:15 pm

أصدر الاتحاد الأردني مساء اليوم الإثنين، بياناً حول الأحداث المصاحبة لنهائي البطولة العربية والتي جمعت فريقا الفيصيلي الأردني ونظيره الترجي التونسي والذي كسبه الأخير بنتيجة 3/2 ليتوج بطلاً للبطولة.



وقال الاتحاد الأردني في بيانه: "الأحداث التي أعقبت المباراة النهائية للبطولة العربية وتداعياتها، خارجة عن النص ولا تمت بصلة للأخلاق والعادات الأصيلة التي نتباهى ونفخر بها".



وأضاف الاتحاد في بيان: "نأسف لهذه الأحداث الفردية ونؤكد تواصلنا مع الاتحاد العربي، واستناداً إلى العلاقات التشاركية الهادفة إلى خدمة اللعبة في الوطن العربي، للوقوف على كل التفاصيل والتداعيات التي حدثت عقب نهاية المباراة".



وشدد البيان على أن الأحداث التي أعقبت المباراة تصرفات مرفوضة وغير مقبولة مهما كانت المبررات.





وقدم الاتحاد الأردني في بيانه، شكره للاتحاد العربي : "الشكر والتقدير إلى الاتحاد العربي لكرة القدم للجهود الطيبة والمميزة التي يبذلها بقيادة الأمير تركي بن خالد آل سعود، والتي أثمرت بإعادة إحياء البطولات العربية، بما يخدم تطلعات تطوير اللعبة في الوطن العربي، ومن نظيره المصري بالشكر والإمتنان على حسن تنظيم البطولة وحفاوة الاستقبال والتسهيلات المثالية، التي قدمت للجماهير من أجل مؤازرة فرقها في أجواء تنافسية مميزة".