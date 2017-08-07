الأهلي يعاود التدريبات استعداداً لمواجهة الإتفاق

الرياض - الرياضية | Monday, 07 August 2017 - 22:09 pm

عاود الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين، بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين إثر فراغهم من المباراتين الوديتين مع القادسية والانتصار.



وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية واللياقية استعداداً للمباراة الأولى في منافسات دوري جميل للمحترفين، عندما يواجه الأهلي فريق الاتفاق يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.



وأجرى اللاعبون تمارين تنافسية اعتمدت على السرعة في مساحات مختلفة من أرضية الملعب بإشراف الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني للفريق قبل أن ينهي التدريبات بتمارين الاستحواذ وسرعة نقل الكرة من خلال مجموعتين.