الهلال يستعد للفيحاء بمحاضرة تحكيمية

الرياض - الرياضية | Monday, 07 August 2017 - 22:06 pm

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانه اليوم الإثنين بمحاضرة تحكيمية ألقاها عبدالمحسن الزويد الخبير التحكيمي، شرح خلالها كافة التعديلات الجديدة لقوانين كرة القدم.





وعلى الصعيد الميداني، واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباتهم؛ استعدادًا لمواجهة ضيفهم الفيحاء مساء يوم الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي، حيث ركز رامون ديا مدير الجهاز الفني في المران على الجوانب الفنية، إذ عمل الجهاز الفني في بداية المران على تطبيق تدريبات التسلّم والتسليم والتحرك السليم، قبل أن يعمد إلى تطبيق تدريبات التمرير الدقيق والتحرّك بدون كرة، طبق بعدها عددًا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في لقاء الفيحاء، اختتمها بمناورات على جزء وكامل مساحة الملعب، في حين شارك اللاعب "محمد كنو" بالجزء الأول من التدريب، قبل أن يكمل مرانه بالجري.



من جهة أخرى، يعقد رامون دياز وأحد اللاعبين عند الساعة الـ6:15 من مساء يوم غدٍ الثلاثاء، مؤتمرًا صحافيًا في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر نادي الهلال، للحديث عن تحضيرات الفريق للقاء نظيره الفيحاء.