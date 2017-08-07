جوميز يوضح للاعبي النصر أخطاء ودية الشباب

الرياض - الرياضية | Monday, 07 August 2017 - 22:05 pm

وضح ريكاردو جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للاعبي الفريق، ملاحظاته الفنية على المباراة الودية التي لعبها الفريق مساء أمس الأحد أمام الشباب، والتي انتهت بالتعادل السلبي 0/0، وذلك خلال اجتماعه مع اللاعبين في بداية مران اليوم الإثنين، وذلك بحضور طلال النجار مدير عام كرة القدم المكلف.



وعلى الصعيد الميداني، أجرى الفريق النصراوي مساء اليوم الإثنين، حصته التدريبية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، بدأها الرازيلي جوميز بتدريبات لياقية متنوعة قسم بعدها اللاعبين لمجموعتين، ضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس، حيث اكتفوا بتمارين استرجاعية خفيفة تلاها تمارين إطالة، في حين أجرت المجموعة الثانية تدريبات تكتيكية، واختتم جوميز التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب، اعتمد فيها على اللعب السريع من لمسة واحدة.