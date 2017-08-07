صغار التايكوندو ينتزعون الصدارة الدولية

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 08 August 2017 - 00:00 am

حقق المنتخب السعودي للتايكوندو المركز الأول تحت 14 سنة في بطولة الأردن الدولية 2017م بعد حصوله على 3 ميداليات ذهبية وبرونزيتين.

وقدمت اللجنة المنظمة درعاً تذكارياً لسلطان الذيب، مدير وفد المنتخب السعودي.

من جهة أخرى، عبر مدير وفد المنتخب عن شكره وتقديره للاتحاد الأردني على حسن تنظيم البطولة وتكريمهم للوفد السعودي.

من جانبه، أوضح شداد العمري رئيس الاتحاد أن الإنجاز الأخير جاء بعد جهود كبيرة وعمل سابق، والأمل كبير بأن يتجدد المجد في بطولة العالم للناشئين التي ستقام في شرم الشيخ.