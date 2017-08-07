هيئة الصحفيين السعوديين تستضيف دورتين

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 08 August 2017 - 00:00 am

نظمت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، دورتين تدريبيتين في مقر الهيئة في الرياض، في مجالي تقديم وإعداد البرامج التلفزيونية.

قدم دورة تقديم البرامج التلفزيونية المذيع عادل أبو حيمد واستمرت أربعة أيام، وهدفت إلى إعداد كوادر إعلامية في مجال التقديم البرامجي والإخباري التلفزيوني تمتلك إلى جانب الموهبة المهارات الفنية والمعرفة العلمية لخوض العمل في مجال الإعلام المرئي، بجانب التعرف على صفات المذيع ومقدم البرامج ومؤهلاته، وأدوات المذيع ومهاراته، واكتساب مهارة فن إجراء الحوار وإدارته، وكسر حاجز الرهبة في التعامل مع الوسيط الإعلامي من مايكرفون وكاميرا.