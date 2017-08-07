26 لاعبا في قائمة الناشئين

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 08 August 2017 - 00:00 am

أعلنت لجنة المنتخبات بالاتحاد السعودي لكرة اليد قائمة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين ممثلة في الجهازين الفنـــي والإداري واللاعبــين، لبـدء الاستعداد للبطولة العربيــة المقـــرر إقامتهـا نهايــــة شهر صفر من العام المقبل ١٤٣٩هـ. ويشرف على المنتخب فنياً المدرب المصري أحمد نبيل، ويساعده المدرب الوطني ياسر العبيدي.

وضمت القائمة المختارة ٢٦ لاعباً هم: نواف العتيبي، وبندر مجرشي، ومازن عجلان، وجواد جفال، وحسن آل تركي، وجواد آل عباس، ومظاهر آل زين الدين، وحيدر آل حسين، وأصيل العبيدي، وحسن آل محمد حسين، ومهند العابد، وحمدي أبو عبيد، وصادق أبو حسين، ومرتضى القصير، وحيدر آل محسن، وأيمن آل خليف، وحسين العبادي، وإبراهيم محمد فوزان الجدعني، وجواد الغافلي، وحسن الحمد محمد، وعلي الحافظ، ومحمود البحار، ومصطفى الماء، وأسامة البخيت، ومحمد النفيسة، ومتعب السعيد.