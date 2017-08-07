نيمار.. آيفون أحمر وملابس من جزر هاواي

ترجمة - حسن أبوزينب | Tuesday, 08 August 2017 - 00:00 am

استـغــل نجـم الهجــوم البرازيلي نيمــار، الذي كانت قضية انتقاله إلى باريس سان جرمان بصفقة قياسية خرافية مادة دسمة للصحافة الرياضية في العالم، فترة الإجازة القصيرة وذلك للترفيه على ظهر يخت فاره في منتجع سان تروبيز الخاص بالطبقات المخملية. نيمار لم يتمكن من المشاركـة في أول مباراة مع النادي الباريسي بعد أن تسببت إجراءات روتينية من حرمانه من المباراة الأولى أمام امينز في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي التي كسبها 2-0 .وقد شوهد لاعب الـ 198 مليون جنيه ممسكا بجواله الآيفون الأحمر وهو يرتدي أزياء خفيفة من جزر هاواي، حيث التقطت له صور مع زملائه على ظهر اليخت جنوب فرنسا، وكانت معنوياته عالية، حيث لوح بيديه للسلام على جموع المصورين التي تطارده أينما حل، بعد أن أصبح أغلى لاعب في العالم.ويتوقع نيمار المشاركة في صفوف فريقه يوم الأحد المقبل أمام جينجامب.

من جهة أخرى، وصفـــت تقارير ريـــاضية الحياة في البرشا بعد رحيل نيمار فقالت إن النادي الكاتالوني يعيش في فوضى، فقد ظهرت صورة في الموقع الرسمي للنادي وتحتها تعليق يقول إن المدرب الجديد ايرنستو فالفريدي لم يسجل سوى ثلاثة لاعبين منهم جيرارد دوفلو من إيفرتون ومارلون سانتوس ونيلسون سيمـدو، مخيبا آمال الكثير من جماهير النادي التي كانت تحلم بالقيام بصفقات كبيرة لتغطية الفراغ الذي تركه نيمار، لاسيما أن النادي لم يتمكن من الحصول على خدمات كوتينيو وعثمان دمبلي وباول ديبالا كما أكدت صحف سبـورت وموندو ديبورتيفو.