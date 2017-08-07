بنك الرياض يرعى البرنامج الصيفي لذوي الاحتياجات في تبوك

تبوك ـ الرياضية | Tuesday, 08 August 2017 - 00:00 am

رعى بنك الرياض موخراً المركز الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة بجمعية الملك خالد الخيرية النسائية في تبوك، والذي أقيمت فعالياته لمدة شهر. وتأتي هذه المبادرة امتداداً للمبادرات السابقة التي يقدمها البنك للجمعية، والتي شملت دعم الجمعية بحافلة نقل بالإضافة إلى رعاية النسخة الأخيرة من المركز الصيفي العام الماضي، ليصل إجمالي المستفيدين 60 طفلاً.

وأكد محمد الربيعة نائب الرئيس التنفيذي والمشرف العام على برامج خدمة المجتمع أن بنك الرياض يولي تلك الفئة اهتماما بالغا وأولوية رئيسية ضمن برامج خدمة المجتمع التي يقدمها لمختلف الفئات، والمشاركة الفاعلة في رعاية ودعم الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تستهدف هذه الفئة العزيزة على قلوبنا لمساعدتها على الاندماج في المجتمع وتعزيز مهاراتها وتوجيه طاقاتها وصقل مواهبها.

وأوضح الربيعة أن بنك الرياض يحرص على أن تصل أوجه عطائه إلى جميع المناطق والمحافظات عبر شراكة وتعاون مع مختلف المؤسسات الأهلية والرسمية والجمعيات الخيرية، لافتاً إلى دور الجمعيات والأندية الصيفية في تنمية المجتمعات وتعزيز قدرات ومهارات الأفراد بكافة فئاتهم، ما حدا بالبنك إلى توفير الرعاية والدعم اللازمين لاضطلاع الجمعيات بدورها. ويعد المركز الصيفي، واحداً من برامج خدمة المجتمع التي ينفذها البنك ويرعاها ويقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي منها: رعاية النادي الصيفي لجمعية الأطفال المعوقين في الباحة، رعاية نادي الشباب الصيفي، دعم مبادرة يدوي الخاصة بشراء إنتاج سيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديمها هدايا إلى عملاء البنك.