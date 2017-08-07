التعاونية تفوز بجائزة أفضل مزود حلول تأمينية لعام 2017

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 08 August 2017 - 00:00 am

حازت شركة التعاونية للتأمين على جائزة أفضل مزود حلول تأمينية للشركات في المملكة العربية السعودية لعام 2017، التي تمنحها سنوياً مجلة كابيتال فايننس إنترناشونال(CFI.co) البريطانية.

وقد أكدت لجنة تحكيم الجائزة أن شركة التعاونية للتأمين تميزت بجهودها في تطوير منتجاتها، وتقديمها للحلول التأمينية المبتكرة، التي تناسب مختلف قطاعات الأعمال.

وأوضح تقرير اللجنة أن التعاونية تقدم أكثر من ستين منتجاً تأمينياً في ثلاثة قطاعات هي الطبي، والســـيارات والممتلكات الحوادث، تلبي احتياجات الأفراد والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبذلك تكون أكبر مزود برامج تأمينية في المملكة العربية السعودية. وتحتفظ الشركة التي تأسست في عام 1986 كرائدة التأمين في المملكة، بمركز مالي قوي بشكل استثنائي مع سيولة وافرة، وما يصاحب ذلك من تصنيف ائتماني قوي هو الأعلى في قطاع التأمين، استمر لأكثر من عقد من الزمان.

وأضاف التقرير أنه بالاستناد على خبراتها الفنية وإجراءاتها السريعة لتسوية المطالبات، حافظت التعاونية على مركزها التنافسي القيادي بفضل أيضاً برامجها التدريبية الشاملة التي تبقي الموظفين مواكبين للتطورات الجديدة وتمكنهم من ابتكار المنتجات. حيث تعد التعاونية واحدة من العلامات التجارية السعودية الأكثر إثارة للإعجاب، وتقدم منتجاتها وخدماتها من خلال شبكة من الفروع ومراكز المطالبات التي تصل إلى جميع المعنيين في السعودية.