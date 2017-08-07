الأقارب يرسمون دروب النجوم

تقرير . محمود وهبي | Tuesday, 08 August 2017 - 00:00 am

خطف النجم البرازيلي نيمار كل الأضواء في الميركاتو الصيفي الحالي مع انتقاله القياسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، وعاد ليتصدر عناوين الانتقالات مرة أخرى بعد انتقاله الأول من سانتوس البرازيلي إلى النادي الكتالوني قبل 4 سنوات، وهي الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل حينها بعدما اتّهم الإدعاء العام في مدريد برشلونة بالتهرب الضريبي وإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة، بالإضافة إلى حصول عائلة نيمار على مبلغ وصل إلى 40 مليون يورو لإتمام الانتقال.

وتدير وكالة MJF Publicidade أعمال نيمار في الوقت الحالي، لكن والده لعب دوراً أساسياً في نقله إلى العاصمة الفرنسية، كما حدث عندما هندَسَ رحلته إلى برشلونة عام 2013. وتكشف "الرياضية" في التقرير التالي عن 10 نجوم فضّلوا عدم الخروج من الإطار العائلي بما يخص إدارة أعمالهم، ليضعوا أنفسهم تحت إدارة وكلاء من أقاربهم.

ليونيل ميسي

وكيل أعماله: والده خورخي

شغل خورخي ميسي منصب وكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ أن كان الأخير في الـ 14 من العمر، أي منذ سفر ليونيل إلى مدينة برشلونة وانخراطه في أكاديمية لا ماسيا الخاصة بالنادي الكاتلوني عام 2001. ومن بين أبرز المواقف التي جمع ميسي ووالده في السنوات الماضية وقوفهما معاً أمام القضاء في تهمة التهرب الضريبي، وحصولهما على حكمٍ أولي بالسجن لفترة 21 شهراً قبل الاكتفاء بدفع غرامات مالية لاحقاً، وهي التهمة التي لعب بها خورخي دوراً أساسياً، خاصة أن ميسي كان يجهل تفاصيل هذه القضية كما أدلى به أمام المحكمة. وبعيداً عن والده خورخي، يقوم رودريجو ميسي – الأخ الأكبر لليونيل – بترتيب جدوله اليومي، كما تدير والدته سيليا وأخاه الآخر ماتياس جمعيته الخيرية.

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أريين روبن

وكيل أعماله: والده هانز

يقوم هانس روبن – والد الجناح الهولندي أريين روبن – بمهمة سهلة أثناء إدارته لأعمال إبنه، خاصة أن الأخير يشعر براحة كبيرة منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ عام 2009، حيث لم يعمل هانس سوى على الدخول في مفاوضات سهلة مع الإدارة البافارية عدة مرات منذ ذلك الحين لتمديد عقد أريين، والذي دخل مؤخراً في موسمه التاسع على التوالي مع البايرن. وساهم هانس قبل ذلك في نقل إبنه نحو وجهات كثيرة، حيث بدأ أريين مسيرته الكروية عام 2000 مع نادي جرونينجن الهولندي، قبل محطته مع آيندهوفن في هولندا أيضاً، وصولاً لانتقاله إلى تشيلسي عام 2004، وإلى ريال مدريد عام 2007 حيث أمضى موسميْن فقط مع النادي الملكي، حيث قرر روبن الرحيل بعد وصول كريستيانو رونالدو وكاكا إلى النادي الملكي عام 2009.

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ماورو إيكاردي

وكيل أعماله: زوجته واندا

تزوّج المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عام 2014 من عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية الأرجنتينية واندا نارا، وهي تشغل منذ ذلك الحين منصب وكيلة أعماله. ويلعب إيكاردي منذ العام 2013 في صفوف نادي الإنتر، وقد تم تعيينه في موسم 2015-2016 كقائدٍ للفريق. وساهمت واندا نارا خلال الموسم الماضي في تمديد عقد إيكاردي مع الفريق الإيطالي حتى العام 2021 مع شرطٍ جزائري يصل إلى 110 مليون يورو في عقده الجديد، علماً أنه كان على مقربة من مغادرة الإنتر في العام الماضي بعد نشوب خلافٍ بين زوجته والمدير الرياضي للينراتزوري بييرو أوزيليو.

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تياجو ألكانتارا

وكيل أعماله: والده مازينيو

عرف المنتخب البرازيلي مطلع تسعينيات القرن الماضي نجماً لامعاً في خط الوسط، وهو إيومار ناسيمنتو المعروف بإسم مازينيو، والذي مثّل أندية برازيلية وإيطالية وإسبانية حتى اعتزاله عام 2001، قبل أن ينقل جيناته الكروية إلى ولديه تياجو ورافينيا. ويلعب تياجو ألكانتارا حالياً لحساب نادي بايرن ميونخ الألماني والمنتخب الإسباني الأول، فيما يستمر رافينيا في مسيرته مع برشلونة بعد تخرجه من أكاديمية النادي عام 2011، علماً أنّه قرر تمثيل المنتخب البرازيلي على الصعيد الدولي وعلى عكس أخيه. لعب مازينيو دوراً أساسياً في تحديد وجهة ولديْه على مدار السنوات الماضية، لا سيما ابنه الأكبر تياجو الذي انتقل عام 2013 من برشلونة إلى صفوف النادي البافاري بعد انخفاض قيمة البند الجزائري مع البرشا إلى 18 مليون يورو فقط. وقال مازينيو في شهر فبراير الماضي أن ولده سيبقى لسنواتٍ طولية في صفوف البايرن.

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جونزالو هيجواين

وكيل أعماله: أخوه نيكولاس

أشرف نيكولاس هيجواين في شهر يوليو عام 2016 على واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ كرة القدم، وذلك عندما ساهم في نقل أخاه المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين من نابولي إلى يوفنتوس بقيمة 90 مليون يورو، فهذه الصفقة تُعتبر اليوم خامس أغلى الصفقات بعد نيمار وبوجبا وجاريث بيل ورونالدو. وشكّلت هذه الصفقة حدثاً بارزاً في الكرة الإيطالية خلال الصيف الماضي، حيث تلقّى جونزالو تهديدات بالقتل ووُصِف بالخائن من قبل جماهير نابولي الذي يُعتبر حالياً أحد أبرز المنافسين للسيدة العجوز في إيطاليا. ورافق نيكولاس أخاه في مفاوضات كثيرة خلال مسيرته، حيث تنقّل هيجواين بين أندية ريفربليت وريال مدريد ونابولي قبل وصوله إلى اليوفي، وقد وصل الرقم الإجمالي لقيمة انتقالاته إلى 141 مليون يورو.

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إلكاي جوندوجان

وكيل أعماله: عمه إلهان

وُلد لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندودان في مدينة جلسنكيرشن الألمانية لأبٍ تركي الأصل، وذلك بعدما سافر جده إلى منطقة الرور ليمنح أولاده وأحفاده الجنسية الألمانية، الأمر الذي ساهم في بدء جوندوجان لمسيرته مع نادي بروسيا دورتموند العريق والمشاركة مع منتخبات الفئات السنية الألمانية وصولاً إلى المنتخب الأول عام 2011. ويدير أعمال جوندوجان عمّه إلهان، والذي لعب الدور الأساسي في نقل اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي، ليصبح الصفقة الرسمية الأولى التي يتمها السيتي في عهد المدرب الإسباني بيب جوارديولا. ويملك العم إلهان اليوم وكالة جوندوجان للتسويق الرياضي على الأراضي الألمانية.

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سيرجيو راموس

وكيل أعماله: أخوه رينيه

يرأس رينيه راموس وكالة RR للإدارة الكروية في العاصمة الإسبانية مدريد، ويُعتبر أخاه سيرجيو راموس الإسم الأبرز في قائمة موكليه في كرة القدم، كما أنّه عُيّن في العام الماضي كرئيس لنادي كاماس الذي يلعب في مصاف أندية الدرجة الثالثة في إسبانيا. ويقوم رينيه بأعمالٍ سهلة كموكّل لأخيه راموس، حيث أنهى الأخير قبل أشهرٍ قليلة موسمه الـ 12 مع ريال مدريد، علماً أنّه بدأ مسيرته مع نادي إشبيلية عام 2004 قبل أن يحط رحاله في النادي الملكي في العام التالي. ولطالما أكّد رينيه قوة العلاقة التي تربط سيرجيو بريال مدريد، حيث يرتبط قائد الريال بعقد مع الفريق حتى العام 2020 بعد التمديد الأخير قبل عاميْن، كما أنّه أكّد قبل عاميْن لصحيفة (ماركا) أن موكله لن يلعب في أي من الأيام تحت شعار الغريم برشلونة.

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كيليان إمبابي

وكيل أعماله: والده ويلفريد

شكّل النجم الفرنسي الصاعد كيليان إمبابي ظاهرة فريدة من نوعها بعد تألقه الملفت مع موناكو في الموسم الماضي، حيث أصبح اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً فقط على قائمة اهتمامات نخبة من الأندية الأوروبية التي تحاول الحصول على خدماته بأرقامٍ ضخمة. وينحدر إمبابي من عائلة رياضية بامتياز، حيث يعمل والده ويلفريد كمدرب لنادٍ محلي في فرنسا، وكذلك بالنسبة لأخيه إيكوكو الذي يلعب لحساب نادي النصر الإماراتي، كما احترفت والدته رياضة كرة اليد في وقت سابق. ولعب ويلفريد دوراً بارزاً في تأسيس كيليان عندما أشرف بشكل مباشر على تدريبه في نادي بوندبي، وهو يشغل اليوم منصب وكيل أعمال ولده، ما يعني إشرافه بشكل مباشر على المفاوضات التي تدور مع الأندية الراغبة في التعاقد مع كيليان.

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إيسكو

وكيل أعماله: والده باكو

يستعد اللاعب الدولي الإسباني إيسكو في الدخول إلى موسمه الخامس في صفوف ريال مدريد بعد زوال الصداع حول مسألة مغادرته لملعب البرنابيو، والتي شكلت مادة دسمة في الصحف الرياضية الإسبانية خلال الموسمين الماضيين، لكنه ينتظر مع والده ووكيل أعماله باكو ألاركون في الفترة المقبلة أياماً قد تحدد مستقبل اللاعب البالغ من العمر 25 سنة، حيث ينتهي عقده مع النادي الملكي عند نهاية الموسم الجديد. ويسعى باكو للحصول على تحسينات في العقد الجديد لولده مع الريال، وإلا سيتجدد الحديث عن انتقال وشيك للاعب وسط اهتماماتٍ سابقة من أندية مثل يوفنتوس ومانشستر سيتي وغيرها بخدماته. ومثّل إيسكو أندية فالنسيا وملقة قبل انتقاله إلى ريال مدريد عام 2013، كما أنّه يُعتبر اليوم ركيزة أساسية في المنتخب الإسباني الأول.

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بيب جوارديولا

وكيل أعماله: أخوه بيري

يُعتبر بيري جوارديولا أحد أبرز وكلاء اللاعبين في يومنا هذا، فهو يدير أعمال المهاجم الأوروجوياني وهداف برشلونة لويس سواريز وغيرهم من اللاعبين البارزين في القارة الأوروبية، لكن أخاه الأكبر بيب يتصدر قائمة موكليه. ورسم بيري الاتفاق الذي نقل بيب جوارديولا إلى بايرن ميونخ عام 2013، قبل أن يساهم في نقله إلى ملعب الإتحاد ليصبح مدرباً لمانشستر سيتي بدءاً من الصيف الماضي مع عقدٍ ضخمٍ يمتد حتى العام 2019. ويدير بيري وكالة تحمل إسم ميديا بيز سبورتس التي تركّز على إدارة أعمال مجموعة كبيرة من اللاعبين الشبان الصاعدين في إسبانيا.

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