رمز الأهلي: لا نريد أحكاماً مبكرة على اللاعبين

جدة - الرياضية | Tuesday, 08 August 2017 - 16:44 pm

طالب الأمير خالد بن عبدالله عضو شرف النادي الأهلي، الجماهير الأهلاوية بالوقوف مع النادي مع انطلاقة الموسم الرياضي الجديد، مشدداً على دور الجماهير المعنوي وأهمية تواجدها في المدرجات.



كما طالب الرمز الأهلاوي بعدم إصدار الأحكام المبكرة وعدم التعجل في النقد وإعطاء فرصة للجهاز الفني واللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق مؤخراً، مشيراً أن اللاعبين الأجانب الذين يأتون إلى الملاعب السعودية يحتاجون للوقت للتأقلم والإنسجام، بحكم اختلاف البيئات والتقاليد.



فيما وجه الأمير رسالة للاعبي الفريق، بالتجاوب مع تعليمات المدير الفني للفريق وتطبيق منهجه التكتيكي واستراتيجيته الفنية، مشيراً أن النجاح في النهاية هو معادلة مشتركة ونجاح للجميع.



وختم الأمير خالد بن عبدالله حديثه بدعواته للفريق الأهلاوي بالتوفيق في مشواره الآسيوي وفي باقي المنافسات.