الأهلي المصري يؤكد مفاوضة النصر لحسام غالي

القاهرة- الرياضية | Tuesday, 08 August 2017 - 19:12 pm

أكد النادي الأهلي المصري خبر "الرياضية" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، والذي جاء بعنوان :" رسميا.. النصر يكمل أجانبه الستة بفوزير وغالي".



وأوضح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري:" مسؤولو النصر السعودي قدّموا العرض لحسام غالي في الساعات الماضية"، موضحاً أنه اتفق مع حسام غالي على تأجيل مناقشة العرض لحين الانتهاء من مباراة سموحة، المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.



وبين سيد عبدالحفيظ أنه سيتم عقد جلسة بين الطرفين لمناقشة العرض واتخاذ القرار المناسب للأهلي واللاعب.