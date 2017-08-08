الاتحاد السعودي يؤسس شركة استثمارية ويعتمد “الفيديو”

الرياض ـ خالد رشيد | Wednesday, 09 August 2017 - 00:00 am

أعلن عادل عـزت رئيس الاتحاد الســعودي لكرة القدم تأسيس شركة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المالية وتنمية مصادر الدخل لاتحاد الكرة، وأشار إلى أنهم انتهوا من إجراءات التأسيس تمهيداً لإطلاق نشاط الشركة.

وكشف عزت بعد انتهاء اجتماع الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي عقد ظهر أمس في الرياض، أنه بإمكان شركة الاتحاد السعودي الحصول على قروض بنكية. وأكد رئيس اتحاد الكرة أنه سيتم اليوم إيداع دفعة من حقوق الأندية لدى الناقل الحصري للدوري، بعد استلامها أمس، وتطرق للمنتخب السعودي، مبديا ثقته باللاعبين في تجاوز مواجهتي الإمارات واليابان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018م.

وكان الاتحاد السعودي قد أقر في اجتماعه أمس تطبيق الاستعانة بتقنية الفيديو تدريجياً ابتداءً من الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، على أن يتم تطبيقها بشكل كامل في موسم 2018 /2019 م، واعتمد منح الأندية فرصة الاستعانة بالحكام الأجانب في ثماني مباريات بالدوري، على أن يكون طلب الحكم قبل 15 يوماً من المباراة.

ووافق المجلس على تعديل الفقرة (أ) من المادة (15) من النظام الأساسي لرابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين، بشأن أحقية تصويت رئيس الرابطة، إلى جانب اعتماد الخطة المقدمة من مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام للموسم الرياضي 2017ـــ2018 م.

وكلف الاتحاد السعودي حمد الصنيع رئيس لجنة الاحتراف بالتواصل مع مصلح آل مسلم رئيس نادي نجران، للنظر في أوضاع النادي بناءً على خطاب الأخير والرفع بمرئياته، إلى جانب اعتماد لوائح الانضباط، والاحتراف، والمسابقات، والوسطاء.

وتضمنت قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم الموافقة على اعتماد 5 تبديلات للاعبين في المباريات وفق المقترحات الواردة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في كافة المسابقات، عدا التي تشارك فيها أندية الدرجة الممتازة (كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس ولي العهد، دوري جميل للمحترفين، وكأس السوبر).