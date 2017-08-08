البرشا يحاصر كوتينيو بـ 100 مليون يورو

ترجمة ـ حسن أبوزينب | Wednesday, 09 August 2017 - 00:00 am

أسرع نادي برشلونة من وتيرة مطاردته للاعب الوسط البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو أمس بعد وصول ثلاثة مدراء للنادي هم اوسكار جراو وراؤول سانلي وجافيير بورداس إلى ليفربول بهدف العودة إلى برشلونـــة في معيه اللاعب الدولي سيما بعد إبداء اللاعب الرغبة في الرحيل حيث أكدت صحيفة سبورت أمس الثلاثاء أنه يبدو متحمسا لإتمام الصفقة في الوقت الذي يتواجد فيه مسئولو برشلونة في لندن للتفــــاوض بشأنه. وكان النادي الإسباني قد عرض 72 مليـــون يورو للحصول على خدمــاته إلا أن النادي رفض العرض فزاد المبلغ إلى 80 مليونا إلا أن الصحيفة الإسبانية أكدت أن الفريق الكتالوني رفع المبلغ إلى 100 مليون يورو مقابل الظفر بخدماته. وكشفت الصحيفة أيضا أن العائق الحقيــقي الذي يقف أمام إتمام الصفقة هو الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الذي يعارض بشدة رحيل اللاعب ولكن مبلغ المائة مليون لا يقاوم. وإذا تمت هذه الصفقة فسوف تحطم صفقة الانتقال القياسية للنادي والتي نقلت سواريز للبرشا مقابل 75 مليون يورو. يذكر أن كوتينيو أحرز34 هدفا لليفربول وصنع 29 منذ التحاقه بالنادي عام 2013. وإذا تمت هذه الصفقة فسوف تحطم صفقة الانتقال القياسية للنادي والتي نقلت سواريز للبرشا مقابل 75 مليون يورو.