رئيس لجنة الحكام: سأعاقب المخطئ

الرياض ـ خالد رشيد | Wednesday, 09 August 2017 - 00:00 am

أكد الإنجليـــزي مارك كلاتنبيـــرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية أنه منذ توليه رئاسة اللجنة قبل شهرين اكتشـــــف وجود مستحقات سابقة للحكام لم يتم تسليمها، بسبب عدم وجود تقارير (ورقية) تثبت حقوقهم. وبين أنه سيتم تسليم مستحقـــات الحكام المتأخــرة قبل 15 سبتمبر المقبل. وكشفت لـ "الريــــاضية" مصادر أنه وعد عدداً من الحكام بتقديم استقالته من اللجنة في حال عدم تسلمهم أولى دفعات مستحقاتهم، خلال منتصف سبتمبر المقبـــــل. وطالب كلاتنبيرج من الجمهــــور والإعلام السعودي دعمه في هذه الفترة، ووعد بتحسين مستوى الحكام وجعل الحكم السعودي الأفضل في آسيا. وعن سؤال "الريـــاضية" له بشأن الإعلان عن الحكام المستبعدين في كل جولة بسبب الأخطاء التحكيمية قال: مهما بلغ اسم الحكم ستتم معاقبته بوضعه حكماً رابعاً في المباراة التي تليها وفي حال استمـرت أخطاؤه سوف يتم تهبيطـــه إلى التحكيم في دوري الدرجة الأولى. وأضاف: الجميع يخطئ وسابقاً أخطأت في الدوري الإنجليزي وأتمنى عدم تصيد الأخطـــاء من الإعلام أو جماهير الأندية على الحكام فهم بشر في نهاية الأمر.