المقيّمون لعزت: من يحاسب كلاتنبيرج؟

تقرير . عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 09 August 2017 - 00:00 am

التقارير الانضباطية

شرح عبــدالمحســـــن الدهيمــــي عضــو لجنـة الانضباط سابقاً، لمقيّمي الحكام، لائحة الانضباط وما يتوجب على المقيـــم تدوينه للجنة والإجراءات التي تتخذ. جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقــاهــــا الدهيمي في دورة مقيّمي الحكام التي انطلقت أمس في معهد إعداد القادة في مجمع الأمير فيصل بن فهـــد الأولمبي في الرياض، وأكد أن تقارير المقيمين تؤخذ بعين الاعتبار في القرارات الانضباطيــة. ورد الدهيمي على استفسارات المقيمين حينما تتم كتابة تقرير في أحد المدربين ويتفاجؤون بوجوده في المباراة التي تليها، وقال: لابد من إرسال خطاب عاجل للجنة الحكام الرئيسيـــة ومنها للجنة الانضباط لإبلاغهم باتخاذ القرار وفقاً للائحة، وأرجع سرعة اتخاذ القرارات أو تأخرها إلى توقيت المبــاراة التالية للفريق الذي ستتم معاقبة أحد لاعبيــــــه أو الأجهزة الإدارية أو الفنية.



من يقيّم مارك؟

لم يجب عادل عــــزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعادل البطي الأمين العـام والإنجليزي مارك كلاتنبيــــرج رئيس لجنة الحكام الرئيسيـة، عن سؤال طرح من 5 مقيمين للحكام وهم عبدالرحمن الجروان وعبدالله الخالدي وعويضة المنصور وعبدالله القبيسي وحسين المغامسي، حول من يقيّم أداء الإنجليزي كلاتنبيرج خلال قيادته لمباريات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد؟ ومن سيحاسبه في حال أخطأ؟ وطالب عـزت في الاجتمـــــاع الذي جمعـه بالمقيمين أمس في مكتبــه، بعدم ترجمة السؤال باللغة الإنجليزية لكلاتنبيرج إلا أن المقيمين أصرّوا على ترجمة السؤال، ليجيب كلاتنبيرج: أنتم ستقيّمون أدائي في المباريات، مؤكداً أن لديهم الخبرات الكافية للتقييم، ليوافقه الرأي عزت.



وعود مستمرة

شهد اللقاء مطالبات من مقيمي الحكام كان أبرزها المستحقات المالية للحكام والمقيمين منذ 3 أعوام، ووعد عزت بتسليم المستحقات للحكام والمـــقــيـمين في الخامس عشر من سبتمبــر المقبل، ليواصل اتحاد القدم سلسلة الوعود التي بدأت خلال البرنامج الانتخابي لعزت. وأوضح عبدالإله مؤمنة أن المبالغ المستحقة للحكام تبلغ 3 ملايين ريال من أصل 5 ملايين، مشيراً إلى أنهم لم يجدوا مسيرات الـ 2 مليون ريال المتبقية، مطالباً بتسليم المسيرات لتتم جدولة بقية المبالغ.



الرابع والمقيّم

طالب المقيّمــــون خلال اللقاء بتسليم الحكم الرابع ومقيّم الحكام مكافأتهما فوراً خلال مشاركتهما في قيادة مباريــــات يقودها طاقم حكام أجنبي، أسوة بالحكام الأجانب الذين تصرف مكافـــــآتهم بعد المباراة مباشـــرة. ووعد عزت بأنه سيحـــل هذه الإشكالية التي وصفهـــــا المقيّمون بأنها عدم احترام لهم أمام الحكام الأجانب، ويتسلــم الإنجليزي مارك كلاتنبيـرج مبلغ 195 ألف ريال راتباً شهريــاً، دون تأخير، وهو ما يعادل قيمة مكافآت الحكام المحليين في 21 مباراة (3 جولات).



غياب إنجليزي

تفاجأ الحكام والمقيّمون بعدم إدراج اسم الإنجليزي مارك كلاتنبيــرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية، ضمن قــــــائمة الحكام المكلفين في الجولة الأولى من الدوري السعـــــودي للمحترفين، وهو ما خالف قرار عادل عــــزت رئيس الاتحاد السعـــودي لكرة القدم، إذ اتفق عزت مع كلاتنبيرج بقيادته مباراة في كل جــولة ليصبــــح مجموع ما يقوده في الدوري السعودي للمحترفين 26 مباراة على أن يكون اختيار المباريات مرتبطًا بالتنسيق مع اتحاد القدم.



زيادة الأعضاء

اضطر الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى اتخاذ قرار زيادة عدد العــاملين في لجنة الحكام الرئيسيـــة على أن يكونوا (متعاونين) مع بقاء العدد المقرر في النظام الأساسي للاتحاد بوجود رئيس و4 أعضاء. وكان عادل عــــزت رئيس الاتحاد قد تلقى مطالبات من لجنة الحكام الرئيسية بزيادة عدد الأعضاء لضغط العمل، خاصة بعد استقالة مرعي العواجي إضافة إلى عبدالعزيز العيدان الذي قدم هو الآخر استقالتـــه احتجاجــاً على عدم صرف مستحقات الحكام والمقيميّن وبعض الأمور المالية.