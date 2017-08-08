تجاهلوا خبرة 18 عاما

تقرير . عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 09 August 2017 - 00:48 am

طالب يحيى آل معتق الحكم (المعتزل أخيراً)، من عادل عزت رئيس اتحاد القدم، بالعـــــدل والإنصاف والقضاء على الشلليات في التحكيم ـ على حد وصفه. يأتي ذلك بعد عدم اعتماد اسمه ضمن المشاركين في الدورة على الرغم من أن الشروط تنطبق عليه. وقال لـ "الريـــاضية" قضيت أكثر من 18 عاماً في التحكيم منها 13 عاماً في الدوري السعودي ولكن للأسف أصبح كثير من المقيّمين يدخلون مجال التقييـــم بالواسطة والمحسوبيـــــات منذ رئاسة عمر المهنا. وأضاف "كثير من الحكام لا يعترفون ببعض المقيّمين ولا بتقاريرهم بسبب عدم خبرة المقيّمين ودخولهم مجال التقييم بالواسطة، وأستغرب عدم رد عزت على اتصـــالات ورسائل جميع الحكام والمقيمين وكأنه مغيّب عن الرياضة السعودية وأصبح التحكيم آخر اهتماماته".