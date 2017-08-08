قناة نرويجية

تقرير . عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 09 August 2017 - 00:48 am

تفاجأ الاتحاد السعودي لكرة القدم بتوقيع الإنجليزي كلاتنبيرج عقداً مع تلفزيون TV2 النرويجية أمس الأول لتغطية مباريات الدوري الإنجليزي 2017ـ2018، ونشر بريد هانقلاند أحد مذيعي القناة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي في "تويتر" (يسعدني أن أرحب بالحكم الرائع والرجل الذي سيكون ضمن قائمة الموجودين على تلفزيون النرويجي TV2 لتغطية الدوري الإنجليزي 2017ـ2018) وهو ما طرح تساؤلات من مقيّمي الحكام أمس عن كيفية التنسيق ما بين عمله في اللجنة والتحليل الفني إضافة إلى تعاقده مع الأكاديمية العالمية للتحكيم في إنجلترا في منتصف مايو الماضي لمدة ثلاثة أعوام.