تكاليف “سرية” لحكام الدوري

تقرير . عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 09 August 2017 - 00:49 am

ابتدعت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم طريقة جديدة في تكاليف المباريات عن طريق موقع إلكتروني خاص بالحكام، بحيث يتم إبلاغ الحكم بتكليفه في مباريات كل جولة دون تحديد المباراة إلا قبل 48 ساعة. وكانت اللجنة قد أسندت مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الأولى التي ستنطلق غداً الخميس إلى تركي الخضير. وسيتولى سلطان الحربي قيادة مباراة الفتح والتعاون. ويدير شكري الحنفوش مباراة القادسية والرائد. وسيقود خالد الطريس مباراة الاتفاق والأهلي. وأسندت مباراة الاتحاد والباطن إلى فهد المرداسي. وسيـقود محمد الهويش مباراة الشباب وأحد. فيما سيتولى عبدالرحمن السلطان قيادة مباراة الفيصلي والنصر.